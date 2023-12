Rvrc Holding Ab Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Rvrc liegt bei 22,11, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 16,52 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Rvrc bei 59,95 SEK und ist damit +26,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Gut"-Einstufung vergeben, da die Distanz zum GD200 bei +59,61 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Rvrc veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Rvrc in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.