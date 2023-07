Rutronik zieht positives Fazit nach Teilnahme am Absolventenkongress in Stuttgart

Ispringen (ots) -Die letzten Wochen des Recruiting-Teams der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH standen im Zeichen verschiedener Ausbildungs- und Berufsmessen in ganz Deutschland. Nun fand für Rutronik am 14. Juni mit dem Absolventenkongress in Stuttgart die vorerst letzte Veranstaltung der aktuellen Messesaison statt und das Team zieht eine positive Bilanz."Wir sind stets auf der Suche nach talentierten und motivierten Absolventen, die ihre Karriere in der Elektronikbranche starten möchten. Als eine der größten Karrieremessen für Studierende in Deutschland war der Absolventenkongress in Stuttgart für uns ein voller Erfolg. Wir konnten viele aufstrebende Fachkräfte treffen und uns diesen als attraktiver Arbeitgeber präsentieren", lautet das Fazit von Christina Gruber, Senior Director HR Management bei Rutronik.Absolventenkongress in Stuttgart bot zahlreiche Gelegenheiten zum Informieren und Netzwerken rund um die eigene KarriereAuch im Jahr 2023 begeisterte der Absolventenkongress mit rund 35 Ausstellern und einem vielfältigen Programm über 1200 Besucher. Das Event richtete sich vor allem an Studierende, Young Professionals sowie Absolventen, die sich über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei renommierten Unternehmen informieren wollten. Der Rutronik Stand wurde über den ganzen Tag verteilt gut besucht. Viele nutzten die Gelegenheit, um sich in einem lockeren Gespräch einen allgemeinen Überblick über die Karrieremöglichkeiten im Unternehmen zu verschaffen und sich entsprechendes Infomaterial oder Giveaways mitzunehmen. Andere hatten ganz konkrete Fragen, für die sich das Team von Rutronik gern Zeit nahm."Viele Studierende haben den Absolventenkongress nicht nur besucht, um sich über Praktika, Trainee-Programme oder Einstiegspositionen in den Bereichen Vertrieb, Technik, Einkauf und Logistik zu informieren. Vielen ging es auch darum, die Menschen hinter Rutronik kennenzulernen und ein Gefühl für die Unternehmenskultur zu bekommen", weiß Christina Gruber. "Die Stimmung im Team war auf jeden Fall entspannt und geprägt von vielen intensiven und konstruktiven Gesprächen. Wir haben uns auch sehr über zahlreiche positive Rückmeldungen der vielen Besucher zu unserem Unternehmensauftritt gefreut. Ich bin mir sicher, dass dies auch bei den Besuchern unseres Standes gut angekommen ist", ergänzt Gruber.Besucher loben Rahmenprogramm mit vielen kostenlosen AngebotenIm Mittelpunkt der Karrieremesse stand natürlich der Austausch zwischen den anwesenden Unternehmen und den Studierenden. Im Gegensatz zu anderen Messen punktete der Absolventenkongress in Stuttgart auch in diesem Jahr mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Zahlreiche Nachwuchstalente nutzten die Möglichkeit, ihren Lebenslauf kostenlos vom Profi checken zu lassen und diesen im Anschluss mit einem professionell erstellten, kostenlosen Bewerbungsfoto zu vervollständigen. Vorträge rund um die Themen Bewerbung, Gehalt und Motivation rundeten die Veranstaltung ab."Wir sind sehr zufrieden mit unserer Teilnahme an der Absolventenmesse in Stuttgart und konnten viele interessante Kontakte knüpfen. Wir gehen davon aus, dass sich aus vielen Kontakten auch eine berufliche Zusammenarbeit entwickelt", fasst Gruber zusammen.Über RutronikDie Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit rund 1.900 Mitarbeitenden an über 82 Standorten rund um den Globus hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberSenior Director HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestraße 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuell