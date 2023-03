Russland verlegt Atomwaffen nach Weißrussland

MOSKAU (dts Nachrichtenagentur) - Russland stationiert Atomwaffen in Weißrussland. Das kündigte Russlands Präsident Wladimir Putin am Samstag im staatlichen russischen Fernsehsender Rossija 24 an. Es soll sich um sogenannte "taktische" Atomwaffen handeln.

Es würden zudem zehn Flugzeuge in Weißrussland stationiert, die solche Bomben transportieren können, hieß es. Die Entscheidung sei in Verhandlungen mit Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko getroffen worden. Ausschlaggebend sei die Ankündigung Großbritanniens, abgereichertes Uran in die Ukraine liefern zu wollen. Lukaschenko habe aber unabhängig davon schon länger die Frage der Stationierung russischer taktischer Atomwaffen auf dem Territorium von Weißrussland aufgeworfen, sagte Putin.

Foto: über dts Nachrichtenagentur