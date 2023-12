Russland und Indien wollen engere Rüstungskooperation

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland und Indien wollen bei der Produktion von Rüstungsgütern enger zusammenarbeiten. Das sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow nach einem Treffen mit seinem indischen Kollegen Subrahmanyam Jaishankar am Mittwoch in Moskau der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Lawrow nannte dabei keine Einzelheiten. Es gehe sowohl um die gemeinsame Herstellung moderner Waffentypen als auch um Rüstungsproduktion im Rahmen des indischen Programms "Make in India" (Produziere in Indien). Die Kooperation diene der strategischen Sicherheit auf dem eurasischen Kontinent, sagte Lawrow.

Beide Seiten lobten das gute bilaterale Verhältnis. "Unsere Beziehung ist sehr stark, sehr beständig", sagte Jaishankar vor dem Treffen mit Lawrow. Der Außenminister des bevölkerungsreichsten Landes der Welt sollte auch von Präsident Wladimir Putin empfangen werden.

Lawrow stellte positiv heraus, dass Indien in der Frage des Kriegs in der Ukraine rein von nationalen Interessen ausgehe. Die Führung in Neu-Delhi verhält sich neutral zum russischen Angriffskrieg, trägt westliche Sanktionen gegen Moskau nicht mit und wirbt immer wieder für eine Konfliktlösung durch Dialog. Seit Kriegsbeginn hat Indien den Import von günstigem Öl aus Russland gesteigert. Es sei der zweitwichtigste Ölkunde hinter China, sagte der russische Energieminister Alexander Nowak in einem Fernsehinterview.

"Die Indien-Russland-Beziehungen spiegeln geopolitische Realitäten, strategische Annäherung und gegenseitiger Nutzen wider", schrieb Jaishankar nach dem Treffen auf der Plattform X (früher Twitter). Indien hat gute Beziehungen zu westlichen Ländern, aber auch zu Russland, von dem es mit Blick auf seine militärische Ausrüstung abhängig ist. Das Land kauft aber auch zunehmend Militärausrüstung in anderen Ländern, unter anderem in Frankreich.