Russland meldet Brand in Öllager nach Drohnenangriff

BRJANSK (dpa-AFX) - In der westrussischen Region Brjansk ist offiziellen Angaben zufolge nach einem ukrainischen Drohnenangriff ein Brand in einem Öllager ausgebrochen. Die russische Luftverteidigung habe das Geschoss zwar im Anflug abgefangen, dennoch sei dabei der geladene Sprengstoff auf die Ölanlage in der Stadt Klinzy gefallen, schrieb der Gouverneur von Brjansk, Alexander Bogomas, am Freitagmorgen auf Telegram. Aus Kiew gab es zunächst keine offizielle Reaktion.

Ersten Erkenntnissen zufolge gebe es keine Opfer durch den nächtlichen Angriff, hieß es aus Brjansk. Das Feuer breitete sich im Laufe des Morgens auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern aus, wie wenig später die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Einsatzkräfte vor Ort meldete.

Russland führt seit knapp zwei Jahren einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Immer wieder kommt es im Zuge dessen auch zu Beschuss von russischem Staatsgebiet - insbesondere in der Grenzregion und gegen militärische Ziele sowie gegen wichtige russische Infrastruktur. Opferzahlen und Schäden stehen dabei in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der angegriffenen Ukraine./haw/DP/jha