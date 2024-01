Russland attackiert Ukraine erneut massiv mit Raketen

KIEW (dpa-AFX) - Die russische Luftwaffe hat die Ukraine erneut massiv mit Raketen angegriffen. Am Montagmorgen meldeten ukrainische Medien Explosionen um die südostukrainische Großstadt Dnipro. Beobachtern zufolge sind von knapp einem Dutzend strategischen Bombern Marschflugkörper auf Ziele in der Ukraine abgefeuert worden. Ebenso seien Hyperschallraketen des Typs Kinschal (Dolch) im Einsatz. In der gesamten Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. Das Land wehrt seit über 22 Monaten eine russische Invasion ab. Moskau setzte bereits Tausende Raketen gegen Ziele in der Ukraine ein./ast/DP/zb