Russland-Sanktionen in Kraft - Drei Firmen mit Sitz in China gelistet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das neue Sanktionspaket gegen Russland ist am Freitag offiziell in Kraft getreten. Die Maßnahmen zielen etwa darauf ab, die Umgehung der bisherigen Sanktionen zu verhindern, und nehmen auch drei Unternehmen in China ins Visier, wie aus einer Pressemitteilung der EU-Länder vom Freitag in Brüssel hervorging.

Die EU-Länder hatten sich als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine am Mittwoch auf das elfte Sanktionspaket geeinigt, das nun formell bestätigt wurde. Damit soll es möglich sein, ausgewählte Exporte in bestimmte Drittstaaten wegen einer mutmaßlichen Umgehung von Sanktionen einzuschränken. Aus den EU-Staaten dürfen schon seit Monaten viele Produkte nicht mehr nach Russland geliefert werden. Auch bestehende Transitverbote werden verschärft. Das bedeutet, dass bestimmte Hightech-Produkte oder Flugzeugteile, dem russischen Verteidigungssektor nützen, aus Drittstaaten nicht mehr nach Russland kommen können.

Neu in die Sanktionsliste aufgenommen wurden 87 Unternehmen mit Sitz in Armenien, Usbekistan, Syrien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und China. Sie unterliegen nun schärferen Ausfuhrbeschränkungen für Hightech und für Produkte, die im militärischen und im zivilen Bereich verwendet werden können.

Die EU-Kommission hatte ursprünglich vorgeschlagen, mehr chinesische Firmen als die drei nun gelisteten zu sanktionieren. Einige Länder sorgten sich jedoch über mögliche Vergeltungsmaßnahmen Chinas und negative Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen.

Die neuen Sanktionen sehen außerdem vor, dass Schiffe, die etwa im Verdacht stehen, gegen das Einfuhrverbot für russisches Öl zu verstoßen, unter Umständen nicht mehr in EU-Häfen einlaufen dürfen. Wie schon zuvor wurden auch Strafmaßnahmen gegen Einzelpersonen verhängt. 71 Menschen wurden neu in die Sanktionsliste aufgenommen. Damit wolle man unter anderem auf die illegale Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland reagieren, hieß es./rew/DP/stk