Russland-Evakuierung abgeschlossen: Diese Adtech-Perle kann 100 % zulegen

Inflation, drohende Rezession und der russische Krieg haben der Werbewirtschaft zugesetzt. Der Ausblick hat sich branchenweit deutlich eingetrübt, was man am Verlauf der Kurse vieler Adtech-Aktien ablesen kann. Besonders betroffen ist von alledem SEMrush (WKN: A2QQ7E).

Der in Boston angesiedelte Cloud-Software-Anbieter ging im März 2021 an die Börse und hat Wurzeln in Russland. Für ein Unternehmen mit weltweiter Kundschaft war das ein Problem seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Glücklicherweise hat SEMrush sowieso bereits 2021 seine Internationalisierung forciert, mit neuen Niederlassungen unter anderem in Amsterdam, Barcelona und Berlin.

Im August berichtete das Management vom Ergebnis seiner Evakuierungsaktion, die für das Unternehmen wohl in vielerlei Hinsicht überlebenswichtig war. Fast alle der über 600 lokalen Mitarbeiter seien aus Russland herausgebracht worden und arbeiten nun an einem der neuen Standorte in der EU.

Damit können sich Anleger wieder verstärkt den Geschäftsaussichten von SEMrush zuwenden. Und das könnte sich lohnen. Denn diese Aktie könnte ohne Weiteres um 100 % zulegen.

Was SEMrush genau macht

Der Name SEMrush geht auf die Kombination von Search Engine Marketing (Suchmaschinen-Marketing) und Russia (Russland) zurück. Im Kern hilft SEMrush seinen bald 100.000 zahlenden Kunden dabei, die richtigen Stichworte zu finden, um sich im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Verbraucher einen Vorteil zu verschaffen.

Damit sieht sich SEMrush am Anfang des Marketing-Prozesses. Interessenten werden an Marken und Unternehmen herangeführt, aber es findet noch kein Management der Kundenbeziehungen statt. Mit der bereitgestellten SaaS-Plattform können Kunden ihre Maßnahmen zur Steigerung der Sichtbarkeit steuern.

Zum Leistungsumfang gehören Werkzeuge für die Suchmaschinenoptimierung von Webinhalten, zum Ausrollen von Social-Media-Kampagnen und für die Abgrenzung zu Wettbewerbern. Über messbare Ergebnisse werden Nutzer in die Lage versetzt, ihr Onlinemarketing kontinuierlich zu verbessern.

Die Anzahl an Tools wird ständig ausgebaut. Mittlerweile sind es Dutzende, darunter ein „Keyword Magic Tool“, ein „Readability Checker“ und „Traffic Analytics“. Wer Inhalte erstellt und möchte, dass diese auch das Interesse der Zielgruppe wecken, der tut gut daran, solche Werkzeuge zu nutzen, um nicht in der Informationsflut unterzugehen.

Das gilt sowohl für Verlage als auch für Unternehmen im Allgemeinen, die ihre Botschaft nach außen tragen wollen. SEMrush kann hier also einen echten Mehrwert für eine große Zahl von Kunden schaffen.

Wie die SEMrush-Aktie jetzt durchstarten könnte

Das Management schätzt seinen aktuell adressierbaren Markt auf rund 16 Mrd. US-Dollar. Künftig soll es sogar mehr als 20 Mrd. US-Dollar sein. SEMrush sieht sich bei vielfältigen Kategorien der digitalen Marketing-Technologien in der Spitzengruppe. Keiner der Konkurrenten ist dermaßen breit aufgestellt in dieser Nische. Daraus ergeben sich auch weitere Vorteile durch die bereichsübergreifende Integration.

Und bei den Datenquellen, die SEMrush für seine Services auswertet, hebt sich das Unternehmen ebenfalls vom Wettbewerb ab. Der Erfolg zeigt sich auch an harten Zahlen. Zum 31. März nannte das Management eine Umsatzbindungsrate von 127 % und zum 30. Juni von 125 %. Bestandskunden hatten also gut ein Viertel mehr ausgegeben, etwa weil sie Dienste hinzugebucht oder intensiver genutzt haben.

Zudem werden in hohem Tempo Neukunden gewonnen, sodass das Umsatzwachstum in diesem Jahr im Bereich von 34 bis 35 % auf über 250 Mio. US-Dollar erwartet wird. Unter dem Strich schreibt SEMrush derzeit Verluste, was vor allem auf die Sonderausgaben für die Russland-Evakuierung zurückzuführen ist. Aber auch in die Vertriebsstrukturen wurde kräftig investiert.

In den kommenden Quartalen würde ich daher mit stark steigenden Margen rechnen, die das Ergebnis in die schwarzen Zahlen hieven sollten. Nach dem noch etwas gebremsten September-Quartal erwartet das Management zum Jahresende hin positive Impulse.

Beim Kurs von 12 US-Dollar wird SEMrush mit etwa 1,7 Mrd. US-Dollar bewertet. Das ist weniger als der zehnfache Bruttogewinn und etwa das Fünffache des für 2025 erwartbaren Umsatzes.

Die Kursverdopplung kommt

Keine Frage, auch nach der Kurshalbierung über die letzten zwölf Monate ist noch eine Menge Wachstum in der Aktie eingepreist. Doch SEMrush ist auf einem guten Weg, um sein Marktpotenzial zunehmend auszuschöpfen. Wenn sich das gründergeführte Management nicht selbst ein Bein stellt, dann wird das Unternehmen im laufenden Jahrzehnt die Umsatzschwelle von 1 Mrd. US-Dollar weit überschreiten.

Die aktuell noch anspruchsvollen Bewertungskennzahlen werden so schon bald ein handlicheres Niveau erreichen. Wohlgemerkt, bezogen auf die aktuellen Kurse. Denn wenn SEMrush in den kommenden Jahren erfolgreich seine Marktposition ausbauen kann und profitabel wird, dann sollte sich das auch im Aktienkurs widerspiegeln. Ein Plus von über 100 % wäre dann kaum überraschend.

Der Artikel Russland-Evakuierung abgeschlossen: Diese Adtech-Perle kann 100 % zulegen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Ralf Anders besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnen Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022