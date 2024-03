Russische Cyber-Attacke legt E-Mail-Geheimnisse und Quellcodes von Microsoft offen

Microsoft kämpft mit russischen Hackern: Kriminelle Attacken auf Systeme hinterlassen Spuren – Konsequenzen unabsehbar.

Seit einigen Wochen hat der IT-Riese Microsoft kriminelle Zugriffe auf seine Systeme festgestellt, welche sich als äußerst hartnäckig erweisen. Wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab, handelt es sich bei den Angreifern offenbar um eine russische Gruppe, die unter den Namen "Midnight Blizzard" und "Nobelium" bekannt ist. Diese hatten sich Zugang zu einigen E-Mails von hochrangigen Managern des Konzerns verschafft und versuchen nun, die erbeuteten Geheimnisse für ihre Zwecke zu nutzen. Microsoft warnt die betroffenen Parteien und gibt zu bedenken, dass weitere Angriffe nicht auszuschließen sind.

Dabei haben die Hacker nicht nur auf E-Mails zugegriffen, sondern auch Sammlungen von Software-Quellcodes erbeutet. Es besteht die Möglichkeit, dass sie weiterhin unerlaubt Zugang zu den Systemen erlangen. Der Konzern hat bereits im Januar mitgeteilt, dass die Hacker seit November Zugriff auf E-Mails von Managern sowie Mitarbeitern aus den Bereichen Cybersicherheit und Recht hatten. Damals hieß es noch, dass es keine Anzeichen dafür gab, dass die Angreifer Zugang zu Quellcodes hatten. Diese neue Information gibt Anlass zur Sorge.

Microsoft hat seine Sicherheitsmaßnamen verstärkt und arbeitet eng mit Ermittlungsbehörden zusammen, um den Vorfall aufzuklären. In einer Stellungnahme bei der Börsenaufsicht SEC betonte das Unternehmen, dass sie derzeit nicht davon ausgehen, dass die Attacke erhebliche Auswirkungen auf ihre finanzielle Lage haben wird. Dennoch könnten solche Eindringlinge in der Zukunft verheerende Konsequenzen haben, weshalb der Konzern weiterhin in seine Sicherheit investiert.

Die Hacker gelangten laut Microsoft durch das Knacken des Passworts eines internen Test-Accounts in das E-Mail-System. Es ist jedoch nicht bekannt, welche hochrangigen Manager konkret von dem Angriff betroffen sind. Die Tatsache, dass die Eindringlinge Verbindungen zur russischen Regierung haben, wirft zusätzliche Fragen auf und zeigt die Dringlichkeit, solche Angriffe in Zukunft zu verhindern.

