Russel Metals Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Russel Metals liegt bei 35,52, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende kann Russel Metals mit einer Ausschüttung von 3,59 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (2,43 %) als überdurchschnittlich bewertet werden. Die Differenz von 1,16 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".

Auch fundamental betrachtet schneidet Russel Metals positiv ab, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,15. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und somit eine Bewertung von "Gut" erhält.

Im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" erzielte Russel Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,37 %, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 4,68 % stiegen. Dies führt zu einer Outperformance von +32,69 % im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Russel Metals aufgrund seiner RSI, Dividendenrendite, fundamentalen Kennzahlen und Aktienkursperformance.