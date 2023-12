Russel Metals Aktie: Jetzt geht’s rund!

Das kanadische Unternehmen Russel Metals wird derzeit an der Börse als unterbewertet eingestuft. Basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das KGV bei 9,22, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" 69 Prozent niedriger ist. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird daher aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Russel Metals derzeit überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Analystenmeinungen zu Russel Metals sind gemischt. Von insgesamt 6 Analystenbewertungen sind 2 positiv, 4 neutral und keine negativ. Die durchschnittliche Empfehlung basierend auf den Kurszielen liegt bei "Neutral". Dies bedeutet, dass die Aktie in naher Zukunft voraussichtlich stabil bleibt.

In Bezug auf die Aktienkursperformance hat Russel Metals in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 42,17 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt. Sowohl im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" als auch zum "Industrie"-Sektor liegt das Unternehmen deutlich über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt wird Russel Metals aufgrund der fundamentalen Analyse, des RSI, der Analystenmeinungen und der Aktienkursperformance als eine gute Investitionsmöglichkeit angesehen.