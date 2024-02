Russel Metals Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Russel Metals-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 23, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,12, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach der RSI-Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,32 Euro, was 66 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Russel Metals-Aktie sowohl über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Russel Metals-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung nach den verschiedenen Analysen.