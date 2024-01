Rusoro Mining Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Diskussionen über Rusoro Mining in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die Themen rund um den Wert werden überwiegend positiv bewertet. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Rusoro Mining bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Rusoro Mining mittlerweile auf 0,31 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,6 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +93,55 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,47 CAD, was die Aktie mit einem Abstand von +27,66 Prozent ebenfalls als "Gut" einstuft. Somit erhält die Aktie insgesamt die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Rusoro Mining liegt momentan bei 42,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI25 bei 37,29 liegt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Rusoro Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Metalle und des Bergbaus. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" (0 % gegenüber 3,66 %).