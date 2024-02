Rusoro Mining Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Rusoro Mining ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Dabei wurde festgestellt, dass in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Gesamtbewertung des Titels als "Schlecht" eingestuft wird.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI von Rusoro Mining liegt bei 46,88 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die Dividendenrendite von Rusoro Mining liegt bei 0 Prozent, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,47 CAD für den Schlusskurs der Rusoro Mining-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,17 CAD, was einem Unterschied von +148,94 Prozent entspricht, und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,84 CAD (+39,29 Prozent Abweichung) eine positive Entwicklung und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Basis. Insgesamt erhält Rusoro Mining daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.