Rush Street Interactive Registered (A) Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Rush Interactive-Aktie stattgefunden. Alle vier Bewertungen waren positiv, wobei keine neutral oder negativ war. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten für die Rush Interactive-Aktie liegt bei 6,25 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 5,22 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5,94 USD ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte eine erhöhte Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Dies deutet auf eine starke Aktivität im Netz hin. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich für diesen Punkt die Einstufung als "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit überwiegend positiven Themen in den Diskussionen. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rush Interactive liegt bei 29,9, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 18,02 und unterstützt ebenfalls die "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für die Rush Interactive-Aktie.