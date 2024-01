Rush Street Interactive Registered (A) Aktie: Das ist ein Hammer

Die langfristige Meinung von Analysten zu der Rush Interactive-Aktie ist überwiegend positiv, da sie insgesamt vier gute Bewertungen erhalten hat. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen, aber das Kursziel der Aktie wurde auf 6,25 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 63,61 Prozent entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 3,8 USD über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,82 USD, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,21 USD, was zu einer schlechten Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen vorwiegend negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Rush Interactive zeigt eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen und Diskussionen im Internet, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung zum Negativen verändert, was zu einer schlechten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Rush Interactive-Aktie basierend auf den Analysen und Stimmungsindikatoren.