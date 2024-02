Rush Street Interactive Registered (A) Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Rush Interactive-Aktie zeigt positive Signale. Die 200-Tage-Linie liegt derzeit bei 4,06 USD, während der Aktienkurs bei 5,78 USD liegt, was einem Abstand von +42,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie positiv ab, mit einer Differenz von +24,3 Prozent und somit ebenfalls einem "Gut"-Signal.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Rush Interactive sind positiv. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen ebenfalls durchweg positive Einschätzungen. Von insgesamt 4 Analystenbewertungen waren alle 4 als "Gut" eingestuft. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 6,25 USD, was eine mögliche Steigerung um 8,13 Prozent vom aktuellen Schlusskurs bedeutet. Somit empfehlen auch die Analysten die Aktie von Rush Interactive mit einem "Gut"-Rating.