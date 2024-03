Rush Street Interactive Registered (A) Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Rush Interactive. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 37,65 Punkte, was bedeutet, dass Rush Interactive derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch beim 25-Tage-RSI ist Rush Interactive weder überkauft noch überverkauft (Wert: 51,45), was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt wird Rush Interactive damit als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Rush Interactive unterhalten. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 4,33 USD für die Rush Interactive-Aktie. Der letzte Schlusskurs liegt damit deutlich darüber (+33,72 Prozent Abweichung im Vergleich) und die Aktie erhält somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,27 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+9,87 Prozent), was der Rush Interactive-Aktie auch für diesen ein "Gut"-Rating einbringt. In Summe wird Rush Interactive auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Rush Interactive-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier bedeutet. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Rush Interactive vor. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 5 USD, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (5,79 USD) ausgehend um -13,64 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Schlecht". Zusammengefasst erhält Rush Interactive somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.