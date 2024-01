Rush Street Interactive Registered (A) Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rush Interactive-Aktie beträgt 43,27, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich, wenn der RSI25 betrachtet wird, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. In diesem Fall liegt der RSI bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Rush Interactive-Aktie langfristig unterdurchschnittlich ist. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Rush Interactive-Aktie von 4,49 USD als positiv bewertet, da er sich um 18,78 Prozent über dem GD200 (3,78 USD) befindet. Auch in Bezug auf den GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, wird ein positiver Abstand von +7,93 Prozent festgestellt. Somit erhält der Kurs der Rush Interactive-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Analysteneinschätzungen für die Rush Interactive-Aktie sind insgesamt positiv. Von 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind alle 4 Bewertungen als "Gut" eingestuft worden. Zudem zeigen die Kursziele der Analysten, dass die Aktie um 39,2 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung "Gut" führt. Insgesamt erhält die Rush Interactive-Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.