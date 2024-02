Rush Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator aus der technischen Analyse. Im Fall von Rush wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50,22 Punkten, was darauf hinweist, dass die Rush-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 42,5 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Rush mit einer Rendite von 28,95 Prozent mehr als 216 Prozent darunter. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" weist eine mittlere Rendite von 408,83 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Rush mit 379,88 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Rush werden ebenfalls analysiert, wobei die Anzahl der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderungen über einen längeren Zeitraum betrachtet werden. Die erhöhte Aktivität deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Rush in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei das Stimmungsbarometer an zehn Tagen auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht aufgezeichnet werden konnten. Insgesamt zwei Tage waren größtenteils neutral eingestellt, während die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rush diskutierten. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.