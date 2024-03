Rush Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Rush wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus der gleichen Branche ("Industrie") mit einer Rendite von 28,95 Prozent um mehr als 184 Prozent unterboten. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 350,63 Prozent. Auch hier liegt Rush mit 321,68 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI der Rush liegt bei 54,49, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Dividendenrendite der Aktie von Rush liegt bei 1,51 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren einen geringeren Ertrag in Höhe von 16,07 Prozentpunkten bedeutet. Demnach werden die Dividenden des Unternehmens als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Rush eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und einen negativen Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der vergangenen ein bis zwei Tage waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Rush daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Rush von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.