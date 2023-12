Rush Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Rush auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 5,35 Punkten liegt, was bedeutet, dass Rush momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 19,9, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Rush veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rush-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 39,06 USD. Der letzte Schlusskurs von 48,44 USD weicht somit um +24,01 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen von 39,95 USD liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+21,25 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Rush-Aktie führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rush 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" als unterbewertet erscheint. Aufgrund dieser fundamentalen Gesichtspunkte erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.