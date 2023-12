Rush Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Rush hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Rush damit 105,6 Prozent unter dem Durchschnitt von 147,5 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 240,08 Prozent, wobei Rush aktuell 198,18 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Rush-Aktie überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 0,32 Punkten und der RSI25 bei 14,67, was zu einem "Gut"-Rating für beide Punkte der Analyse führt.

In Bezug auf den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 39,13 USD. Der letzte Schlusskurs (49,07 USD) weicht somit um +25,4 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von +22,34 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Rush derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren. Der Unterschied beträgt 15,04 Prozentpunkte (1,92 % gegenüber 16,96 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.