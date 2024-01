Rush Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Rush-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 50,3 USD lag, was einem Unterschied von +28,28 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 39,21 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 40,31 USD liegt mit einem Unterschied von +24,78 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit erhält die Rush-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat die Rush-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,9 Prozent erzielt. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien in dieser Branche jedoch um 242,11 Prozent, was eine Underperformance von -200,21 Prozent für Rush bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 148,86 Prozent, wobei Rush 106,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Rush-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) wird die Rush-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,15 liegt, während das Branchen-KGV bei 31,31 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Rush-Aktie daher ein "Gut"-Rating.