Rural Funds Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Rural Funds Group liegt bei 56,67, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als "Neutral" gilt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über die Rural Funds Group wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und negative Diskussionen wurden nicht erfasst. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt fünf Tagen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich auch hauptsächlich positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf dieser Basis bekommt die Rural Funds Group aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Rural Funds Group-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,93 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,11 AUD liegt, was einer Abweichung von +9,33 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 2,07 AUD, wodurch der letzte Schlusskurs mit +1,93 Prozent auf ähnlicher Höhe liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Rural Funds Group auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Rural Funds Group für diese Stufe daher ein "Schlecht".