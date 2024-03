Rural Funds Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann kurzfristige Kursrücksetzer oder Kursgewinne zur Folge haben. Beim RSI7 liegt der Wert für Rural Funds Group aktuell bei 43,75 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 53,23 Punkten. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung. In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weder bei der Stimmungslage noch bei der Kommunikationsfrequenz. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Rural Funds Group-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen lässt. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,95 AUD, während der letzte Schlusskurs mit 2,11 AUD deutlich darüber liegt. Für den 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Wert mit 2,09 AUD nur minimal über dem letzten Schlusskurs liegt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ergibt sich ebenfalls eine positive Einschätzung. In den vergangenen zwei Wochen wurden Rural Funds Group überwiegend positiv bewertet und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Gut"-Einstufung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die technische Analyse sowie die Anleger-Stimmung eine neutrale bis positive Bewertung für die Rural Funds Group-Aktie ergeben.