Rural Funds Aktie: Eine neue Chance!

Die Rural Funds Group verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,92 AUD, während der Aktienkurs auf 2,12 AUD angestiegen ist. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +10,42 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 1,93 AUD, was einem Abstand von +9,84 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 36,36 Punkte, was bedeutet, dass die Rural Funds Group als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine überverkaufte Position, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird die Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.