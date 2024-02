Rural Funds Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die normale Spanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Rural Funds Group liegt bei 68,42, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 48 für die Rural Funds Group, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Die Analysten haben auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen in ihre Bewertung einbezogen. Die Kommentare und Befunde zu Rural Funds Group waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Rural Funds Group wurde langfristig eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Rural Funds Group-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert (1,93 AUD) deutlich über dem letzten Schlusskurs (2,09 AUD) liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Rural Funds Group-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.