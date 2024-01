Rupert Aktie: Was wird das noch werden?

Die Analysten schätzen die Aktie der Rupert auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie die Bewertungen: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Rupert. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 7,5 CAD. Das entspricht einer Erwartung von 95,82 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 3,83 CAD liegt, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Rupert-Aktie beträgt aktuell 3,83 CAD, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,5 CAD, was einer "+9,43 Prozent"-Bewertung entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt erhält Rupert auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite für Rupert beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rupert-Aktie beträgt aktuell 47, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rupert auf Basis der RSI-Analyse ein "Neutral"-Rating.