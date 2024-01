Rupert Aktie: Was war das denn?

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von Rupert liegt bei 0 %, was 3,67 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau bedeutet. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analysteneinschätzungen für Rupert belaufen sich in den letzten zwölf Monaten auf 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich im Schnitt ein "Neutral"-Rating. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,5 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 93,3 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rupert zeigt einen 7-Tage-Wert von 36,36 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 37,6 Punkten. Somit erhält Rupert eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 3,84 CAD für den Schlusskurs der Rupert-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,88 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,47 CAD, was einen positiven Unterschied von 11,82 Prozent zum letzten Schlusskurs bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Rupert somit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.