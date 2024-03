Rupert Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den letzten Wochen hat sich bei Rupert keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Rupert keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält Rupert für diese Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Dividendenpolitik von Rupert beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,59 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse der Rupert-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,58 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (3,55 CAD) liegt somit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -0,84 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 3,37 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+5,34 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Rupert-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI für Rupert beträgt aktuell 11,27, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher die Einstufung "Gut" erhält. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher die Einstufung "Gut".