Runway Growth Finance Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Runway Growth Finance Corp":

Die Analyse der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Betrachtung von Runway Growth Finance wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Dabei zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum ebenfalls positiv zugenommen, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Runway Growth Finance in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Runway Growth Finance-Aktie zeigt einen Wert von 91 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 67,38, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Runway Growth Finance nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Runway Growth Finance-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,7 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (11,56 USD) weicht somit um -8,98 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating aufgrund einer Abweichung von -12,16 Prozent vom Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich daher für Runway Growth Finance eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung, während die RSI-Bewertung und die technische Analyse zu einem "Schlecht"-Rating führen.