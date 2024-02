Runsystem Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Runsystem heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,45 Punkten, was darauf hinweist, dass Runsystem weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,1, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Runsystem-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Runsystem verläuft aktuell bei 384,18 JPY. Der Aktienkurs liegt bei 426 JPY, was einem Abstand von +10,89 Prozent entspricht, und somit erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 402,56 JPY, was einer Differenz von +5,82 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Runsystem-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Runsystem. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.