Rumble Resources Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI für die Rumble-Aktie liegt bei 14,29, was als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, wird ein Wert von 50 als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann helfen, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rumble-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,15 AUD, was einem Unterschied von -44 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,084 AUD entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,09 AUD, was einer Abweichung von -6,67 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht, und somit ein weiteres "Schlecht"-Rating für die Rumble-Aktie ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Rumble in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, während die Veränderung der Anzahl der Beiträge eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen zeigt und daher mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält die Rumble-Aktie für diese Stufe ein "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rumble eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Themen überwogen, an drei Tagen jedoch negative Kommunikation herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich jedoch vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Rumble-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.