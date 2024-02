Rumble Resources Aktie: Was war das denn?

Der Einfluss von Internetdiskussionen auf die Aktienstimmung

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder sogar verändern. Die Intensität der Diskussionen sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Rumble wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings gab es eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rumble-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,07 AUD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -41,67 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Rumble beträgt der 7-Tage-RSI 65 Punkte, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 58,11 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Rumble insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Rumble eher neutral diskutiert, mit positiven Themen an vier Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an drei Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Rumble insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.