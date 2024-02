Rumble Resources Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Rumble derzeit bei 0,13 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,072 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -44,62 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,08 AUD, was einen Abstand von -10 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rumble-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 30,77 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 61,64 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei Rumble in den letzten Monaten schwach waren. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionsintensität, während die Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie in diesem Bereich als "Schlecht".