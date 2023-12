Rumble Resources Aktie: Ist das noch normal?

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Rumble eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positive und fünf negative Tage. An sieben Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Grundlage unserer Stimmungsanalyse erhält Rumble daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Rumble von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Rumble-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachten, beträgt dieser Wert aktuell 0,15 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,08 AUD) liegt deutlich darunter (Unterschied -46,67 Prozent). Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Auch wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten (0,09 AUD), liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,11 Prozent). Somit erhält die Rumble-Aktie auch für diesen Wert ein "Schlecht"-Rating. Die Rumble-Aktie wird für die einfache Charttechnik somit insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Sentiment und Buzz: In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Rumble in den sozialen Medien ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Rumble daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Rating.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage liegt dieser momentan bei 33,33 Punkten, was bedeutet, dass die Rumble-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch auf 25-Tage-Basis ist Rumble weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57,45). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Damit erhält Rumble eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.