RumbleON Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Rumbleon betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 60,66 Punkten, was bedeutet, dass Rumbleon als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 33,54. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rumbleon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,86 USD, während der letzte Schlusskurs bei 8,14 USD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,53 USD, und da der letzte Schlusskurs darüber liegt, ergibt sich hier ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Analyse der Kommentare zeigen eine neutrale Tendenz, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Rumbleon hin zum Negativen festgestellt werden. Dies spiegelt sich auch in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

