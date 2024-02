RumbleON Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Rumbleon-Aktie in einem gemischten Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,85 USD, was einen Abwärtstrend von 6,5 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 7,34 USD darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Andererseits liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 7,1 USD, was einer Abweichung von +3,38 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Rumbleon-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Rumbleon weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 beträgt 35,95 Punkte und der RSI25 liegt bei 50,1, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen den Wert betrafen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat keine klare Tendenz zeigte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Rumbleon-Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse verschiedener Indikatoren.