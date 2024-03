RumbleON Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse der Rumbleon-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 7,68 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 5,28 USD liegt und somit einen Abstand von -31,25 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,11 USD, was einer Differenz von -25,74 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Rumbleon-Aktie ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität rund um Rumbleon ist erhöht, was auf ein positives Stimmungsbild hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was einer "Neutral"-Wertung entspricht. Insgesamt ergibt sich für Rumbleon in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Rumbleon-Aktie aktuell überkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 82,43 Punkten, während der RSI25 bei 58,08 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Rumbleon eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.