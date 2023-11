RumbleON Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse der Rumbleon-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,03 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,12 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -23,79 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 6,08 USD, was einer Abweichung von +0,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,57 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung von 57,06 Punkten. Insgesamt erhält die Rumbleon-Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über Rumbleon, obwohl in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Rumbleon wurde auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, verbunden mit einer negativen Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.