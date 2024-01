RumbleON Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Rumbleon-Aktie wird aus charttechnischer Sicht mit gemischten Bewertungen konfrontiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -15,23 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 43,93 keine Anzeichen von überkauften oder -verkauften Titeln, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich gemischt, da trotz mehrheitlich positiver Meinungen in den sozialen Medien in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.