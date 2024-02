Ruixin International Holdings Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der Ruixin-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 0,16 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,112 HKD lag und somit einen Abstand von -30 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,16 HKD, was ebenfalls einer Differenz von -30 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbefund von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Ruixin derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,46 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Anlegerstimmung zeigt, dass in den sozialen Medien in den letzten Tagen eine grundsätzlich neutrale Einstellung gegenüber Ruixin herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Ruixin daher in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Ruixin-Aktie. Der RSI7 liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25, der ebenfalls bei 100 liegt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.