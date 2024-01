Ruixin International Holdings Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Ruixin im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Die Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ruixin beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, die Dividendenrendite, liegt bei Ruixin derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,27 Prozent liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses Indikators ist die Ruixin aktuell mit dem Wert 71,43 überkauft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein Wert von 44, wodurch der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ruixin aktuell bei 0,16 HKD. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,168 HKD aus dem Handel, was einen Abstand von +5 Prozent aufgebaut hat und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei +5 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume die Einstufung "Neutral".