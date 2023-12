Ruixin International Holdings Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ruixin-Aktie liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Ruixin-Aktie zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt aktuell bei 0,16 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,15 HKD, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Ruixin-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Ruixin-Aktie eine Rendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,99%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.