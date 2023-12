Ruifeng Power Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Dividendenpolitik von Ruifeng Power erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs, das derzeit bei 0 liegt und eine negative Differenz von -4,95 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" aufweist.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ruifeng Power bei 1,3 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,65 HKD liegt. Dies entspricht einer positiven Differenz von +26,92 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer neutralen Bewertung von +1,85 Prozent im Vergleich zum GD50 für die vergangenen 50 Tage. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ruifeng Power bei 62,49 liegt, was deutlich über dem Branchenmittel von 15,32 in der Branche "Automatische Komponenten" liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Ruifeng Power im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 73,57 Prozent erzielt hat, was 63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Automatische Komponenten" liegt die durchschnittliche Rendite bei -3,9 Prozent, wobei Ruifeng Power mit 77,47 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine gemischte Bewertung der Ruifeng Power Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte zu berücksichtigen sind.