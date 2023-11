Ruifeng Power Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Kap":

Dividende: Ruifeng Power hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 4,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent auf. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen eher unrentabel ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität über Ruifeng Power eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Ruifeng Power somit eine "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für Ruifeng Power liegt bei 32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 29,73, was darauf hindeutet, dass Ruifeng Power überverkauft ist. Daher wird die Aktie auf Basis des 25-Tage-RSI mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält Ruifeng Power nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten verzeichnete Ruifeng Power eine Performance von 57,76 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 10,12 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +47,64 Prozent für Ruifeng Power im Branchenvergleich. Im Vergleich dazu lag der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor mit einer Rendite von 11,43 Prozent im letzten Jahr. Ruifeng Power übertraf diesen Durchschnittswert um 46,33 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Ruifeng Power in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.