Rückschlag für Tiger Global: Größter Venture-Fonds verzeichnet 18% Verlust nach Abwertungen

Tiger Global Managements größter Venture-Fonds verzeichnet 18% Wertverlust auf dem Papier nach Unternehmensabwertungen.

Investoren in den größten Wagniskapitalfonds von Tiger Global Management mussten zum Ende des dritten Quartals einen herben Verlust von 18% hinnehmen, nachdem das Unternehmen die Bewertungen mehrerer Portfoliounternehmen gesenkt hatte.

Laut Insidern markierte der Private Investment Partners 15 Fonds mit einem Volumen von knapp 13 Milliarden Dollar eine Abwertung von 45% für das Unternehmen Superhuman, das auf künstlicher Intelligenz basiert, sowie eine Reduzierung um 72% für die Bewertung der Privatsphäre-Suchmaschinenplattform DuckDuckGo.

Diese Informationen stammen von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind und nicht genannt werden möchten, da sie vertraulich sind. Tiger Global hat auch seine Anteile an Bored Ape Yacht Club, einer Sammlung von nicht fungiblen Tokens, um 69% und an NFT-Marktplatz OpenSea um 94% reduziert.

Alle Zahlen zeigen den Wertverlust seit der ersten Investition von Tiger Global in jedes Unternehmen auf. Ein Sprecher von Tiger Global, das Vermögen in Höhe von etwa 50 Milliarden Dollar verwaltet, lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Venture-Capital-Branche steht vor einer Herausforderung, da Start-ups angesichts der steigenden Zinsen mit Cashflussproblemen zu kämpfen haben.

Philippe Laffonts Coatue Management senkte ebenfalls seine interne Bewertung für OpenSea um 90% und nahm Abschreibungen an seinen Anteilen an Calendly und Notion vor, wie Bloomberg zuvor berichtete.

Letzte Woche teilte Tiger Global den Investoren mit, dass der VC-Chef Scott Shleifer seine Rolle aufgeben und zum 1. Januar in eine Position als leitender Berater wechseln wird.

Er wird weiterhin Partner bleiben. Das Unternehmen mit Sitz in New York gab bekannt, dass Shleifer sich dafür entschieden hat, um bei seiner Familie in Florida zu bleiben.

Im vergangenen Jahr senkte Tiger Global die Bewertungen in seinen Venture-Fonds um etwa 33%, was zu einem Rückgang des Wertes um 23 Milliarden Dollar führte. Der PIP15 Fonds hatte Anfang letztes Jahr seinen endgültigen Abschluss.

Mit dieser unerwarteten Entwicklung unterstreicht Tiger Global die Herausforderungen, mit denen die Venture-Capital-Branche konfrontiert ist.

Es ist ungewöhnlich, dass ein Unternehmen so drastische Abwertungen vornimmt, und dies sendet ein deutliches Signal an die Investoren in diesen Fonds und die gesamte Branche.

Dennoch hat Tiger Global weiterhin viele erfolgreiche Investitionen getätigt und bleibt ein wichtiger Akteur im Wagniskapitalbereich.

Die Entscheidung, die Rolle von Shleifer zu ändern, wird keine Auswirkungen auf die Leistungen des Unternehmens haben, da er weiterhin als Partner zur Verfügung steht. Aber es zeigt auch, dass das Unternehmen sich den Herausforderungen stellt und bereit ist, sich anzupassen, um langfristig erfolgreich zu bleiben.

Dies ist eine wichtige Lektion für die gesamte Branche, die sich in einem Umfeld mit zunehmenden Schwierigkeiten behaupten muss.

