Rückgang der Investmentaktivität beschleunigt Preisfindungsprozess

Berlin (ots) -Arnold Investments MarktanalyseLaut einer aktuellen Arnold Investments Marktanalyse ist der Immobilieninvestitionsmarkt Deutschland 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund -44 % geschrumpft. Mit rund 10,2 Mrd. EUR lag das Investitionsvolumen im vierten Quartal 2022 sogar um 81 % niedriger als im Vergleichsquartal 2021, wobei dieses mit 54,9 Mrd. EUR ein absolutes Rekordquartal markierte. „Der Rückgang im vierten Quartal betrifft alle Assetklassen mit Ausnahme von Hotelimmobilien, die ein deutliches Plus verzeichnen", erklärt Jochen Maurer Country Manager Deutschland des europaweit tätigen Immobilienmaklers Arnold Investments. „Die rückläufige Investmenttätigkeit hat den Preisfindungsprozess beschleunigt, was aufgrund der neuen Renditenniveaus dieses Jahr bereits wieder zu größerem Investoreninteresse führt."EU-weite Investitionstätigkeit rückläufigDas Immobilienjahr 2022 brachte eine fundamentale Änderung des Marktumfelds für Immobilieninvestments. Einerseits sind die Finanzierungskosten deutlich angestiegen, andererseits konnten konkurrenzierende Anlageformen deutlich an Attraktivität gewinnen. Die Renditen für 10-Jahres Staatsanleihen sind mittlerweile mehr als 3 %-Punkte höher als noch vor einem Jahr. Deutsche Bundesanleihen liegen dadurch etwa bei rund 2,60%, UK Gilts oder US Treasury Bonds bei rund 3,90%. Als direkte Folge haben im Q4 2022 Preisanpassungen von Immobilien in ganz Europa zugelegt.Etwas weniger deutlich als in Deutschland fällt mit -23 % und einem Gesamtinvestmentvolumen von 211,5 Mrd. EUR 2022 der Rückgang in der Europäischen Union aus. Allerdings hat sich auch EU-weit die Investitionstätigkeit im Laufe des Jahres stark verlangsamt. Mit rund 42,3 Mrd. EUR lag das Transaktionsvolumen im vierten Quartal rund 63 % niedriger als im Vergleichsquartal 2021. „Wobei auch hier die Marktaktivität im Vergleichszeitraum außerordentlich hoch war", berichtet Martin Ofner, Leiter Marktanalyse bei Arnold Investments und Verantwortlicher für die EU weiten Marktstudien.Südeuropa profitiertDer Fokus der Investoren hat sich 2022 eindeutig in Richtung der südeuropäischen Immobilienmärkte verschoben. Sowohl Spanien, Portugal als auch Italien – Märkte auf denen Arnold Investments u.a. ebenfalls mit eigenen Niederlassungen vertreten ist – konnten das Investmentvolumen im vergangenen Jahr teilweise deutlich steigern. Weiter zur vollständigen Presseinformation (https://www.arnold.investments/de/news/pa-marketdata)Weitere Informationen zu den Immobilieninvestmentmärkten der Europäischen Union: www.arnold.investments/de/market