Rückblick auf ein erfolgreiches Zensus-Jahr 2022

WIESBADEN (ots) -- Über 30 Millionen Meldungen gingen in diesem Zensus-Jahr 2022 ein- Großteil der Befragten nutzten Online-Fragebogen- Kampagne zum Zensus-Stichtag erreichte Millionen von MenschenDieses Jahr war ein ganz besonderes Jahr für die amtliche Statistik: Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder haben erfolgreich den Zensus 2022 in Deutschland durchgeführt. Über viele Jahre hinweg wurde dieses Großprojekt - bestehend aus einer Bevölkerungs- sowie Gebäude- und Wohnungszählung - in den statistischen Ämtern und Kommunen geplant und bis ins kleinste Detail vorbereitet. Schließlich geben viele Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Auskunft zu Wohnen, Bildung oder Erwerbstätigkeit. Die Zensus-Ergebnisse liefern aktuelle Bevölkerungszahlen sowie Informationen zu Haushalten, Familien und deren Wohnsituation. Sie bilden die verlässliche Grundlage für wichtige politische Entscheidungen in Deutschland. Auch in der Europäischen Union werden die Ergebnisse als Datenbasis und Planungsgrundlage genutzt.Online-Angebot wurde gut angenommenDie Statistischen Ämter der Länder haben für die Haushaltebefragung etwa 600 Erhebungsstellen in den Kommunen eingerichtet. Ab Mitte 2022 haben bis zu 100 000 ehrenamtliche Interviewerinnen und Interviewer persönlich von Tür zu Tür die benötigten Informationen bei den teilnehmenden Haushalten abgefragt. "Ohne die großartige Arbeit unserer Erhebungsbeauftragten hätten wir den Zensus 2022 nicht durchführen können", sagt Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes. "Darüber hinaus sind wir besonders zufrieden, dass unsere Online-First-Strategie bei den Bürgerinnen und Bürgern so gut angekommen ist". Der Großteil der befragten Personen hat den papierlosen Weg gewählt. Bei der Gebäude- und Wohnungszählung liegt die Online-Quote bei rund 85 Prozent. Auch bei den Haushaltebefragungen, die Ende November erfolgreich abgeschlossen wurden, zeigte sich, dass die schnelle und einfache Online-Meldung sehr gut angenommen wurde.Wichtig beim Zensus 2022: Die Information der BevölkerungDie Bevölkerung über Zweck und Nutzen des Zensus zu informieren, ist für die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder ein zentraler Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Von Beginn des Jahres an gab es mehrere Pressegespräche, die vom Statistischen Bundesamt und, stellvertretend für die Länder, dem Bayerischen Landesamt für Statistik durchgeführt wurden. Sie lieferten einen Überblick über Beteiligte und Methode sowie Informationen dazu, welche Zensus-Ergebnisse vorliegen werden und wie die Befragungen ablaufen. Pünktlich zum Stichtag im Mai informierte eine Pressekonferenz in Berlin, sowie Landespressekonferenzen zum Start der Befragung. Eine bundesweite Werbekampagne machte rund um den Stichtag sowohl digital als auch analog mit Plakaten, Anzeigen in Zeitungen, Zeitschriften und Spots im Radio auf den Zensus aufmerksam. Durch diese Maßnahmen wurden viele Millionen Kontakte erzielt."Wir blicken zurück auf ein sehr erfolgreiches Zensus-Jahr 2022. Im Namen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder danke ich allen Beteiligten für Ihre Teilnahme", so Georg Thiel. "In den nächsten Monaten stehen umfangreiche Schritte zur Sicherung der Datenqualität und Aufbereitung der Zensus-Daten an. Im November 2023 veröffentlichen wir die neue Bevölkerungszahl sowie alle weiteren Ergebnisse des Zensus 2022."Weitere Informationen zum Zensus 2022 sowie Bilder zum Abdruck finden Sie auf www.zensus2022.de. Dort finden Sie auch Musterfragebogen zu den Befragungen des Zensus 2022. Bei Interesse vermitteln wir Ihnen gern auch Interviewpartnerinnen und -partner rund um die Themen des Zensus.Folgen Sie uns auf www.twitter.com/zensus2022!Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind zudem im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.zensus2022.de/DE/Home/_inhalt.html zu finden.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell